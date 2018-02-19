Политика

Олег Брячак: Кандидат в губернаторы от оппозиции может составить реальную конкуренцию кандидату от «Единой России»

Кандидат в губернаторы Псковской области от объединенной оппозиции может составить реальную конкуренцию кандидату от «Единой России». Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«Очевидно, что самый сильный и перспективный кандидат в губернаторы будет, как всегда, от «Единой России», но конкуренцию ему может составить кандидат от объединенной оппозиции. Насколько мне известно, такие разговоры уже ходят. Если оппозиция объединится, это будет серьезная сила, которая сможет серьезно противостоять кандидату от «Единой России», - убежден Олег Брячак.

По его мнению, по накалу страстей и интриге «губернаторская кампания может повторить то, что было на выборах 2017 года в Пскове», когда «Единая Россия» проиграла на выборах в гордуму пять округов, тем более что на данный момент население не так сильно доверяет действующей власти.

«Однако пока идет президентская кампания, все действующие лица от «Единой России» занимаются ей, и пока она не закончится, никто никаких телодвижений по выборам губернатора делать не будет», - прогнозирует гость студии. Более конкретно комментировать тему губернаторских выборов можно будет не ранее конца апреля - мая, заключил он.