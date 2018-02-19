Политика

«Единой России» предстоит «донастройка» и ребрендинг - Андрей Турчак

«Единая Россия» нуждается в «донастройке», и в апреле партия обсудит, как ее провести, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«В апреле запланирован большой партийный форум, на котором будут обсуждаться вопросы и предложения из регионов, связанные с донастройкой внутрипартийной системы и ребрендингом "Единой России»", - цитирует А.Турчака пресс-служба партии.

На встрече с четверг с партактивом Дальневосточного федерального округа во Владивостоке он сказал, что в Москве готовы выслушать идеи на этот счет из регионов. «Ведь без предложений с мест построить эффективную партию сегодня невозможно. Мы открыты к диалогу с конструктивными силами, заинтересованными в нем», - заявил А.Турчак.

По его словам, «Единой России» необходимы серьезные перемены, направленные на обновление всей партийной работы. «Это нужно для того, чтобы мы смогли еще более оперативно и качественно отвечать на современные вызовы», - пояснил политик.

Он также сообщил, что скоро пройдет совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета «Единой России», на котором будет рассмотрен дальнейший план работы в этом направлении.