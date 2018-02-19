Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ведут эфир главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин.

Сегодня они вновь обсудят ход президентской кампании и вспомнят актуальные события недели, произошедшие в псковском регионе.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

Трансляция завершена.