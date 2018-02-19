Политика

Обучающий семинар для председателей ТИК по подготовке и проведению выборов президента РФ провела Избирательная комиссия Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области продолжает обучение участников избирательного процесса по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, на очередном семинаре для председателей территориальных избирательных комиссий были определены основные задачи на предстоящий предвыборный период, о которых рассказал в приветственном слове председатель регионального избиркома Михаил Иванов. «Одна из главных - открытость, гласность, обеспечение безусловного доверия общества, избирателей к результатам выборов. Мы должны своевременно довести до каждого избирателя информацию о месте и времени голосования, порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения», - сказал он.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков подчеркнул, что главные выборы страны должны быть организованы на таком высоком уровне, чтобы ни у кого не возникло оснований усомниться в их легитимности. «Президент России избирается всенародным голосованием, поэтому важно создать условия для того, чтобы максимум избирателей имели возможность реализовать свое конституционное право. Для этого организаторы подготовки и проведения выборов должны предоставить все возможности и условия для волеизъявления жителей региона», - отметил он. Вице-губернатор также сказал, что информирование избирателей остается одной из приоритетных задач.

Николай Цветков напомнил о необходимо выстроить четкое взаимодействие избирательных комиссий с органами местного самоуправления и вместе обеспечить четкое соблюдение всех избирательных процедур, предусмотренных законом, в том числе, связанных с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности, необходимым технологическим оборудованием.

Он пояснил, что провести выборы на высоком уровне можно только при слаженной совместной работе, чтобы все этапы избирательной кампании прошли достойно, независимо, честно, открыто, в соответствии с законом.

Директор филиала ФГУП «Почта России» Андрей Марков рассказал присутствующим об информировании жителей области о порядке проведения выборов президента Российской Федерации в рамках Соглашения о взаимодействии с Избирательной комиссией Псковской области. Он отметил, что благодаря широкой территориальной сети почтовых отделений, филиал оказывает содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК России и региональным избиркомом в рамках информационно-разъяснительной кампании, по всей территории области, в том числе в ее самых отдаленных населенных пунктах.

В ходе обучающего семинара обсуждались вопросы организации работы «горячей линии» для избирателей, пунктов приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения территориальными и участковыми избирательными комиссиями, вопросы, связанные с применением на президентских выборах технических новаций, о включении избирателей в список, организация голосования для все категорий избирателей, в том числе, для людей с ограниченными возможностями, для которых должны быть созданы все необходимые условия.

Председатели территориальных избирательных комиссий также поделились своим опытом с коллегами по важным аспектам по подготовке и проведению выборов президента РФ 18 марта 2018 года.