Политика

На встрече известных политиков и представителей штаба Грудина с псковичами не обошлось без провокаций

24 февраля в большом зале спортивно-развлекательного парка «Простория» перед псковичами выступили известные российские политики: лидер и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов (Москва), лидер Анархо-коммунистической партии России, заместитель председателя Президиума коалиции партий и общественных движений постсоветского пространства «Октябрь 100» Дмитрий Крайнов, (Ульяновск) и руководитель Московской городской организации РУСО, член Центрального штаба Постоянно Действующего Совещания национально-патриотических сил России Владимир Леонов (Москва).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского обкома КПРФ, визит гостей начался с посещения Псковского обкома КПРФ, где собравшиеся обсудили организационные вопросы и ход избирательной кампании с членами регионального Избирательного штаба. Зал, в котором проходила встреча с жителями города, был заполнен наполовину, но, как сказал Сергей Удальцов, 150 человек для Пскова – это как 6 тысяч человек для Москвы, поэтому результат неплохой.

В ходе встречи гости рассказали об особенностях идущей избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, о необходимости смены социально-экономического курса страны и о роли команды Павла Грудинина в грядущих преобразованиях.

Владимир Леонов начал свое выступление с информации о том, как выбирали и выдвигали объединенного кандидата от КПРФ и Народно-Патриотических сил. «Грудинин взял на себя труд координировать команду и работу представленной программы, и этот кандидат сделает все, что необходимо, чтобы воплотить это в реальность», - пояснил он.

Эмоциональным и содержательным было выступление Сергей Удальцова. Он обратил внимание собравшихся на ту ситуацию, в которой находится страна сегодня, при действующей власти. «Люди смотрят телевизор, где сейчас льют грязь на Павла Грудинина. Почему так происходит? Потому что власть почувствовала опасность, потому что популярность нашего кандидата растет, несмотря на фальсифицированные результаты соцопросов. Мы сегодня, на предстоящих выборах, можем заново выбрать социализм. Это права трудового народа, это пенсии и стипендии, за которые не стыдно», - заключил он.

Удальцов привел в пример встречу Путина с народом в одном из российских городов, где тот, отвечая на вопрос, кем он видит себя после президентства, заявил: «Я бы комбайнером поработал». «Сделаем на предстоящих выборах так, чтобы мечта Путина сбылась! Ради идеи и будущего страны. Лучше команда Грудинина, чем банда Путина», - констатировал лидер «Левого фронта».

Дмитрий Крайнов добавил, что «у нас есть все, чтобы претендовать на победу 18 марта, и сейчас необходимо лишь собраться с силами и отстаивать свои убеждения». «Победа делается в таких небольших городах, как Псков, Ульяновск, а не в Москве и Санкт-Петербурге», - добавил он.

После ярких выступлений политиков у присутствующих была возможность задать вопросы. Не обошлось без провокаций, но на провоцирующие реплики из зала гости давали четкие и спокойные ответы.

Один из вопросов касался сотрудничества с Алексеем Навальным и отношения к тому, что его не допустили на выборы. Член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко процитировал слова председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова: «Навальный - это тот же Ельцин, только трезвый», а затем добавил, что к нему обращались из его избирательного штаба и предлагали своих наблюдателей на выборы 18 марта. Сергей Удальцов тут же пояснил, что позиция Навального «если я не участвую в выборах, значит, они не легитимны» - неверная в принципе. «»У нас есть достойная кандидатура Павла Грудинина. Сейчас это единственный реальный вариант составить конкуренцию действующей власти, поэтому хотелось бы, чтобы остальные политические силы проявили гибкость в этом вопросе и поддержали нас», - отметил Удальцов.

«Есть задачи минимум, это сформировать команду, которая будет расширять наше влияние в обществе. Мы мирные люди, но наш бронепоезд должен стоять на запасном пути. Есть задача максимум – это использовать растущую популярность нашего кандидата Павла Грудинина, чтобы пройти во второй тур», - заключил Удальцов.

Трехчасовая встреча прошла динамично и содержательно. Собравшиеся также посмотрели фильм о «Совхозе им. Ленина», предварял встречу концерт, где прозвучали военные песни советских лет в исполнении популярного автора-исполнителя Владимира Пости.