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Политика

Заявление о голосовании по месту нахождения теперь можно подать в участковых избирательных комиссиях

25.02.2018 09:01|ПсковКомментариев: 0

С 25 февраля заявление о голосовании по месту нахождения на выборах президента РФ теперь можно подать и в участковых избирательных комиссиях с 10.00 до 14.00 часов ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что с 31 января прием заявлений уже ведется в пунктах территориальных избирательных комиссий (СПИСОК) и региональных отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (СПИСОК).

Кроме того, до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-­портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

Заявления о голосовании по месту нахождения в пунктах территориальных избирательных комиссий и Многофункциональных центрах можно подать до 12 марта.

Напомним, что бывают особые случаи, когда в силу различных обстоятельств в день голосования прийти на свой избирательный участок избиратель не сможет.

Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте -уехали в командировку, работаете вахтовым методом, являетесь студентом, находитесь в отпуске или просто живете в другом городе, либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

Для этого вам лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, по 12 марта 2018 года нужно обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в любую участковую избирательную комиссию. В них вам предложат подать (и даже помогут составить!) заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Весь процесс подачи заявления займет не более 5 минут. Не забудьте только указать избирательный участок, где вы планируете проголосовать на выборах Президента России.

Основная часть заявления остаётся в МФЦ, ППЗ или комиссии, а отрывной талон передадут избирателю: в талоне содержится информация о том, на какой участок нужно прийти в день голосования.

Узнать номер участка и его расположение, на котором избиратель планирует проголосовать в день выборов, можно на главных страницах сайтов Центральной http://www.cikrf.ru и областной http://www.pskov.izbirkom.ru избирательных комиссий где размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный участок». Также на сайте Центризбиркома России есть ссылка «ТИК и УИК на карте России», при переходе по которой открывается интерактивная карта с расположением участковых и территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента. При открытии карты страница запрашивает у пользователя разрешение использовать его местоположение. Программа определяет и показывает на карте расположение ближайших избиркомов. Если кликнуть по знаку территориальной избирательной комиссии, где можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, появится контактная информация комиссии. Адреса территориальных и участковых комиссий в других регионах страны можно найти, использовав поисковую систему раздела. На сайте Избирательной комиссии Псковской области информацию о ТИК и УИК области можно найти ЗДЕСЬ.

Избиратели, которые будут подавать заявление за 4 и менее дней до дня голосования, с 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018, года оформляют в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства, специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. В этом случае, в целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка). Марки являются документами строгой отчетности и и имеют единую нумерацию на всей территории Российской Федерации.

Заявление останется у избирателя до дня голосования: в этот день оно изымается на избирательном участке. Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придётся только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке.

После того, как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень и голосуйте.

В том случае, если вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, вы имеете право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии приедут к вам не позднее 12 марта 2018 года, и вы сможете устно или письменно заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.

Избиратели, у которых нет регистрации по месту жительства в пределах РФ, вправе заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или МФЦ. Также, согласно п. 6 ст. 27 ФЗ, эти граждане могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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