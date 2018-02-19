Политика

Россияне знают лишь четырех из восьми кандидатов в президенты - ВЦИОМ

Предстоящие в марте выборы президента РФ не вызывают бурной дискуссии в российском обществе, имена лишь четырех из восьми претендентов на главный государственный пост смогли назвать более половины респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается в материалах опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС, 53% опрошенных граждан сообщили, что они вообще не говорили на тему выборов со своими родными, друзьями и знакомыми. «21% обсуждали, за кого голосовать, 10% (говорили – ред.) о личностях и достижениях кандидатов», - указывается в релизе ВЦИОМ.

По итогам завершения регистрации кандидатов участникам опроса было предложено назвать фамилии, которые будут присутствовать в избирательном бюллетене. «Имена лишь четырех из восьми кандидатов, которые будут в бюллетене, называет больше половины: это Владимир Путин (82%), Ксения Собчак (60%), Владимир Жириновский (60%) и Павел Грудинин (55%)», - сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, «об участии Григория Явлинского в выборах знает 37%, Бориса Титова - 17%». О том, что Центризбирком допустил также к выборам лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, в курсе 8% респондентов, главу «Коммунистов России» Максима Сурайкина - 6%.