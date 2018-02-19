Политика

Николай Цуканов и Андрей Турчак проведут в Пскове форум Всероссийского совета местного самоуправления

В первой половине марта помощник президента РФ по вопросам местного самоуправления (МСУ) Николай Цуканов проведет в регионах серию форумов Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС). Как пишет «КоммерсантЪ», вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком он обсудит проблемы МСУ, в том числе «кредитные задолженности органов муниципалитетов» и возможные пути реформы.

Эксперт считает, что оценить итоги работы будет возможно, если после форумов будут подписаны «послевыборные указы» о развитии МСУ.

Форумы ВСМС, главными участниками которых должны стать Николай Цуканов и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, запланированы в Суздале (2 марта), Иркутске (6 марта) и Пскове (ориентировочно 12–13 марта). Кроме того, Николай Цуканов наметил самостоятельную поездку в Ставрополь, говорят источники «Ъ».

На форумах планируется поднять вопросы о месте МСУ в системе власти, возможностях его развития и реформирования, финансовой обеспеченности муниципалитетов: малых городов и исторических поселений. По словам главы ВСМС сенатора Олега Мельниченко, с главами муниципалитетов всех уровней будут обсуждаться проблемы экономики и реализации закона об МСУ: «Это будет совещание на проблемных полях».

По словам источника «Ъ» в Совете федерации (СФ), Цуканов и Турчак едут в регионы, чтобы посоветоваться, «ничего фундаментального на этих форумах не будет». Он отметил, что президент поручил своему помощнику проанализировать ситуацию «с кредитными задолженностями органов МСУ»: «Чтобы перейти к инициативному бюджетированию, которое также надо будет обсудить в регионах, надо избавиться от долгов, в том числе при помощи государственных кредитов».