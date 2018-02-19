Политика

«Гражданский контроль» приедет в Псков

28 февраля с рабочим визитом Псков посетит член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, одним из важных пунктов в программе его пребывания в регионе станет встреча с руководителями общественных объединений, выдвинувших своих представителей для участия в общественной наблюдении на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Напомним, что Олег Иванников уже находился в Псковской области с рабочим визитом в августе 2017 года перед единым днем голосования с целью мониторинга избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления. В рамках поездки состоялся круглый стол, участники которого обсудили тему общественного контроля на выборах в Псковской области.

Добавим, Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» создана более 10 лет назад и объединяет некоммерческие организации, которые ставят целью своей совместной работы общественный контроль над выборами и избирательными процессами.

В настоящее время организация уделяет значительное внимание подготовке общественных наблюдателей на выборах президента России, в том числе изданию буклетов и методических пособий по данной теме.