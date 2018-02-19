Политика

Алексей Блинов занял место среди депутатов Псковского областного Собрания

«Единоросс» Алексей Блинов занял место среди депутатов Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Информацию о регистрации кандидата представила Избирательная комиссия Псковской области. 14 февраля на своем заседании она постановила передать вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов избирательного объединения Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия » Алексею Блинову (региональная группа №17, №1 в группе) и зарегистрировала его депутатом регионального парламента.

Это решение члены избиркома приняли в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковского областного Собрания Валентина Каленского.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени коллег поздравил Алексея Блинова и пожелал успешной работы на благо избирателей в составе законодательного органа.

Передачу вакантного мандата согласовал президиум Генерального совета политической партии «Единая Россия» 5 февраля 2018 года.

В свою очередь, в своем заявлении в Избирательную комиссию Псковской области Алексей Блинов дал согласие на замещение вакантного депутатского мандата и сообщил об отсутствии у него обязанностей не совместимых со статусом депутата Псковского областного Собрания.

Добавим, что в соответствии с законом Псковской области «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов» областное Собрание депутатов постановило досрочно прекратить полномочия депутата Псковского областного Собрания депутатов по единому избирательному округу Валентина Каленского с 8 января 2018 года в связи с его смертью.