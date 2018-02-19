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Политика

Регионы просят рубля

27.02.2018 17:48|ПсковКомментариев: 2

Во вторник, 27 февраля, в Пскове состоялась очередная сессия областного Собрания депутатов. Одной из главных тем повестки стало обсуждение потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения. Действующая региональная потребительская корзина была утверждена постановлением Собрания в 2013 году на четыре года, а значит, настала пора «перезагрузки».

Само по себе понятие «потребительская корзина» довольно абстрактно, рассчитывается по сложным формулам и тесно связано с прожиточным минимумом. Последний состоит из потребительской корзины и обязательного платежа — НДФЛ. В потребительскую корзину входят самые необходимые продукты, непродовольственные товары и услуги. Их перечень составляется органами статистики. Стоимость продуктов отражена наиболее реалистично и основана на среднемесячной цене и потреблении. А вот другие товары и услуги рассчитываются (после изменений статучета в 2013 году) в половину стоимости продуктов.

Размер прожиточного минимума Псковской области за IV квартал 2017 года учрежден Постановлением администрации № 25 от 25 января 2018 года и составляет 11 050 рублей для трудоспособного населения, 8 429 для пенсионеров и 9 962 для детей. Отсюда каждый уже сам может вычесть 13% (если речь идет о работающем человеке). Строго говоря, минимальную сумму продовольственного набора и услуг, который нужен псковичу, пора бы пересчитать. Однако тут возникли юридические затруднения. Дело в том, что правительством не изменены так называемые методические рекомендации по порядку определения потребительской корзины. В связи с этим администрация области предложила соломоново решение – продлить срок действия нынешней корзины на 2018-2020 годы. А уж по мере появления нужных документов, произвести все перерасчеты.

Такой подход встретил возражение. Отрицательное заключение на проект закона дала областная прокуратура, сочтя его нормы противоречащими федеральным законам. Действительно, получается, что корзину нужно пересчитывать регулярно, а у нас она как утверждена в 2013 году, так и будет действовать до 2020. Ситуацией сразу же воспользовался Лев Шлосберг («Яблоко»). «Насколько я понимаю, прокуратура оспаривает не цифру, а процедуру: нельзя продлять, нужно принять заново», – заявил он.

Ответ пришлось держать председателю госкомитета Псковской области по труду и занятости Сергею Аржаникову, который начал объяснять хитросплетения федерального и регионального законодательства. Он отметил, что потребкорзина субъекта утверждается согласно 54-му постановлению правительства. «Наша территория там определена как 6-я зона (всего их 10). Сама потребкорзина представляет собой набор определенных продуктов питания (50%) и непродовольственных товаров (еще 50%)», – рассказал чиновник. Он добавил, что статистика цен на продукты учитывается каждый месяц, а когда будет принята новая федеральная потребкорзина, то пересчитают и региональную.

Выступление получилось не слишком убедительным. На прямой вопрос о противоречиях с федеральным законом господин Аржаников ответил только, что на постановление есть положительное заключение правового управления областного Собрания. В итоге, за неимением иных вариантов, законопроект был принят и потребительскую корзину жителям области оставили на уровне 2013 года.

Другим важным блоком вопросов стали предложения по межбюджетным отношениям.

Во-первых, депутаты приняли обращение в правительство РФ о внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. По сути дела речь идет о том, чтобы попросить у федерального центра денег, но не для себя, а для многих регионов. Нужны дополнительные средства на выплаты муниципальным ресурсоснабжащим организациям субсидий из региональной казны. Имеющееся субсидирование из бюджета субъекта РФ покрывает расходы коммунальных организаций, возникающие из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленным для населения. Однако в самой областной казней денег тоже не густо. В итоге и родилось предложение – предложить Москве пересмотреть методику расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам РФ с учетом региональных полномочий по тарифному регулированию.

Второй, еще более актуальный для региона вопрос – реструктуризация неподъемных долгов. Для того, чтобы заткнуть дыру в бюджете, исполнительная власть вынуждена просить у федерального центра новый кредит для покрытия бюджетного дефицита. Центр помочь не отказывается, соответствующее соглашение было подписано в декабре минувшего года между Министерством финансов РФ и государственным финансовым управлением Псковской области. По условиям этих соглашений бюджетные кредиты региона будут реструктуризированы до 2024 года.

Однако особенно радоваться тоже не стоит. Деньги будут выделены при условии выполнения серьезных условий – Псковщина обязуется не увеличивать бюджетный дефицит выше определенного уровня, гасить накопившиеся долги. Понятно, что выполнить эти требования при прежней доходной части можно только при жесткой экономии.

Впрочем, и здесь особенно выбирать властям не из чего. Как пояснила начальник областного финансового управления Татьяна Баринова, если не подписывать соглашение, то область должна вернуть по кредитам свыше пяти миллиардов рублей уже в марте этого года. Таких денег в бюджете нет и не предвидится, поэтому депутатам ничего не осталось, кроме как проголосовать за подписание документов.

Так что, можно сказать, сессия была посвящена обветшавшей потребительской корзине и попыткам ее наполнить. В качестве спасения приходится смотреть на Москву, поскольку больше денег взять неоткуда. Едва ли спасет ситуацию, например, принятый на этом же заседании закон о повышении налогов на игорный бизнес.

За одно окошечко букмекерской конторы владельцам придется теперь выкладывать по 14 000 в месяц – максимально разрешенная федеральным законом 354-ФЗ ставка. Однако Псков далеко не Монте-Карло и сомнительно, что такие меры сильно улучшат наше благосостояние.

Также на сессии было рассмотрено немало вопросов организационного характера. Депутаты выдвинули Юрия Сорокина представителем от области в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада, выдали депутатский мандат единороссу Алексею Блинову и приняли изменения в регламент работы.

Илья Петров

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Сорокин Юрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания пятого созыва по избирательному округу № 5
Баринова Татьяна Алексеевна
Источник: Псковская Лента Новостей
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