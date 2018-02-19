Политика

Медведев может сохранить пост премьер-министра в новом правительстве

В Кремле продолжают обсуждать конфигурацию нового правительства. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники, Дмитрий Медведев останется премьер-министром, но кабмин ждут большие перемены. Работу чиновников окончательно разделят на текущую (процессную) и проектную, а многие функции будут переведены на «цифру». У главы правительства появятся новые замы, которые будут заниматься проектами, реформой госуправления и цифровизацией.

В четверг, 1 марта, глава государства огласит послание Федеральному собранию. Мероприятие пройдет в Манеже, и на него будут приглашены не только депутаты, сенаторы, министры, губернаторы, но и разного рода общественные деятели. Владимир Путин, как ожидается, представит отчет о работе и расскажет о задачах на следующие шесть лет.

Представленную программу придется реализовывать новому кабинету министров. Нынешний состав дорабатывает последние месяцы. Выборы президента состоятся 18 марта, текущие полномочия Владимира Путина истекают 7 мая, и тогда же должна состояться новая инаугурация.

Далее у нового президента есть две недели на внесение в парламент кандидатуры на должность главы правительства. В 2012 году Владимир Путин сделал это уже 8 мая. Вероятно, в случае его победы на выборах так будет и в этот раз. Структуру органов исполнительной власти премьер-министр должен представить президенту в течение недели. Шесть лет назад структура была утверждена президентом 21 мая.

Большинство высокопоставленных собеседников «Газеты.Ru» полагают, что действующий премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свою должность. Ранее считалось, что это место займет кто-то другой. В частности, назывались кандидатуры министра экономического развития Максима Орешкина и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Один из осведомленных источников, близких к Кремлю, отмечает, что Медведев удачно выстроил работу с правительством для Путина. Кроме того, появление нового премьера привлекло бы к нему внимание как к вероятному преемнику президента на выборах в 2024 году, говорит другой источник, знакомый с ситуацией.