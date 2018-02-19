Политика

Назначены даты встреч депутатов с жителями Псковской области в приемной «Единой России»

В марте депутаты областного Собрания встретятся с псковичами в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в первый день весны жителей области готов выслушать парламентарий Алексей Васильев. После праздников, 13 марта, предлагать возможные решения проблем псковичей будет депутат Лидия Драгунова.

14 марта прием граждан проведет первый вице-спикер областного Собрания и руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов, 15 марта - заместитель председателя областного Собрания и координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин. 20 марта можно обратиться к вице-спикеру регионального парламента, заместителю секретаря регионального отделения «Единой России», координатору партийного проекта «Культура малой Родины» Виктору Остренко.

21 марта заявителей в приемной будет ждать депутат, координатор партийного проекта «Новая школа» Владимир Яников. На следующий день, 22 марта, инициативы и просьбы псковичей рассмотрит председатель облсобрания, секретарь регионального отделения Партии Александр Котов. 27 марта в вопросах граждан будет разбираться парламентарий, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

Приемы пройдут в указанные дни с 10.00 до 13.00. Предварительная запись возможна по телефону в Пскове 66-25-12.

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