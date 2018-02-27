Политика

Делегация из Псковской области присутствует на оглашении ежегодного послания президента

Делегация из Псковской области присутствует на оглашении ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Выступление главы государства началось в полдень в Центральном выставочном зале «Манеж». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, в мероприятии принимают участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, спикер регионального парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, сенатор Елена Бибикова, депутаты Государственной Думы Александр Козловский и Александр Васильев, глава Пскова Иван Цецерский.

Ожидается, что президент будет говорить о развитии отечественной науки, условиях работы бизнеса в России, а также затронет проблему взаимоотношений бизнеса и правоохранительных органов.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей.

Послание президента РФ - программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.