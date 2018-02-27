Политика

На Ксению Собчак напали и облили водой

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что на нее совершено нападение. «Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком «это за Жириновского». Вызвали милицию», - написала на в своем twitter-аккаунте. При этом она возмутилась тем, что полицию пришлось ждать более 40 минут.

«Выяснили имя нападавшего - Алан Дзуцев», - написала она в следующем твите.

Блогер Илья Варламов приводит сообщение журналиста Тимура Валеева, который поделился подробностями об инциденте: «На Собчак напал человек на дне рождения Горбачева. С криком «Это вам за Жириновского» вылил на голову стакан воды и толкнул так, что она упала. Его догнали сотрудники полиции. Оказалось, что это личный помощник Шапошникова Алексея! Председателя Мосгордумы!» (далее следует нецензурная лексика).

Эту информацию подтвердили в пресс-службе штаба Ксении Собчак.