Политика

Александр Котов на Форуме членов и сторонников «Единой России»: Мы собрались показать, что мы сплоченная команда и можем решать любые задачи

Большой, мощной и надежной командой назвал участников Форума сторонников и членов партии «Единая Россия» секретарь регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-подхода перед началом мероприятия он сообщил, что на Форум собрались представители фракций «Единой России» представительных органов региона и муниципалитетов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, члены Генерального совета партии, сторонники политической силы.

«Собралась большая, мощная, надежная команда, которая готова работать в оставшийся период для того, чтобы выборы президента 18 марта прошли открыто, честно, легитимно и демократично», - сказал он.

Александр Котов подчеркнул, что предстоящие выборы - главное политическое событие для регионального отделения партии. «В преддверие этого события мы хотим показать, что мы сплоченная команда и можем решать любые задачи», - сказал Александр Котов.