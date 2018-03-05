Политика

Псковская область стоит на пороге больших перемен - Михаил Ведерников

«Псковская область стоит на пороге больших перемен. От того, какой выбор будет сделан 18 марта, будет зависеть жизнь нашего региона и страны в ближайшее десятилетие», - заявил в ходе пресс-подхода перед Форумом сторонников и членов партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Пскове, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В своем выступлении перед Федеральным Собранием президент говорил о необходимости качественного рывка вперед. Я убежден, что это возможно при деятельном и активном участии каждого гражданина», - сказал он.

Михаил Ведерников назвал «Единую Россию» самой мощной и многочисленной политической силой в Псковской области. Он призвал к объединению членов и сторонников партии для достижения общей цели.