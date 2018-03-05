Политика

Александр Котов призвал псковских «единороссов» прийти на избирательные участки с семьями и друзьями

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал участников Форума сторонников и членов партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Пскове, прийти на избирательные участки 18 марта с семьями и друзьями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, спикер регионального парламента назвал предстоящие выборы президента главным политическим событием.

«Давайте, опираясь на тех, кто нас поддерживает, становиться сильнее и менять жизнь к лучшему. Мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли на избирательные участки со своими детьми, семьями, с друзьями, знакомыми», - призвал Александр Котов, отметив, что сам ходит голосовать с внучкой.

Собравшихся на Форум Александр Котов сравнил с семьей, которая собирается вместе в связи с какими-то важными событиями, чтобы осознать «чувство локтя и команды». Основной задачей в преддверии дня голосования, по его словам, является обеспечение открытых, легитимных выборов с высокой явкой.