Политика

В Псковской области стартовала акция «Вместе идем на выборы»

В Псковской области стартовала акция «Вместе идем на выборы», которая пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Она организована Избирательной комиссией Псковской области совместно с территориальными избирательными комиссиями и во взаимодействии с молодежными движениями, творческими и спортивными коллективами, муниципальными отделами образования, культуры и спорта в рамках Декады молодого избирателя, которая объявлена в регионе с 18 февраля по 18 марта 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, в качестве переходящего символа участия в акции, молодые избиратели заполняют и передают стилизованный бюллетень «Вместе идем на выборы» с наименованием каждого муниципального образования Псковской области. В каждом районном центре члены территориальных и молодежных избирательных комиссий, молодые избиратели, почетные жители городов и поселков в торжественной обстановке ставят отметку напротив своей малой Родины, тем самым подтвердив свое участие в выборах президента 18 марта 2018 года. Этот бюллетень побывает в каждом муниципалитете области и в итоге будет заполнен полностью.

Напомним, что первая акция «Вместе идем на выборы!» прошла в Стругах Красных. Также в средней образовательной школе поселка состоялся школьный референдум по вопросу присвоения школе имени видного ученого, общественного деятеля, выпускника школы, земляка И.В. Кудрявцева. Молодые и будущие избиратели, вместе со старшеклассниками из Гдовского и Плюсского районов приняли участие в акции «Ваш голос, наше будущее», в работе круглого стола «Активная позиция - важнейший показатель гражданской зрелости молодежи» вместе с депутатами районного Собрания депутатов. В заключении все вместе поставили отметки «За» в стилизованном бюллетене «Вместе идем на выборы» напротив своих районов.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов принял участие в подведении итогов мероприятий и вручил диплом победителя интернет-олимпиады ЦИК России ученице 11 класса Стругокрасненской средней школы Анастасии Кудрявцевой.

Эстафету акции «Вместе идем на выборы» уже приняли молодые и будущие избиратели Порховского, Островского, Печорского и Пушкиногорского районов. Полностью заполнить бюллетень участники акции планируют 16 марта 2018 года перед выборами президента РФ.

В этот день в Пскове на набережной реки Псковы пройдет заключительный флешмоб, и в бюллетене будет поставлена завершающая символическая галочка «За». Таким образом, все участники акции «Вместе идем на выборы» продемонстрируют свою готовность прийти на избирательные участки 18 марта и не упустить шанс выбрать свое будущее и будущее всей страны.

Также в это время на набережной соберутся и те, кто поддерживает еще одну акцию Избирательной комиссии Псковской области - молодежный конкурс на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года «#мояисториявыборов».

Напомним, что участник конкурса должен 18 марта 2018 года прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований, установленных Положением, и опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Причем, селфи может быть размещено как в одном, так и в обеих указанных социальных сетях до 20:00 19 марта 2018 года.

Победителей ждут ценные призы, за которые стоит побороться. В номинации «Лучшее фото»: 1 место – ноутбук, 2 место – планшет, 3 место – планшет. В номинации «Самое креативное фото»: 1 место – портативное зарядное устройство, в номинации «Лучшее фото со звездой»: 1 место – портативное зарядное устройство. Подробная информация о конкурсе на сайте избиркома здесь>>>