Политика

В КПРФ отрицают наличие у Грудинина незакрытых иностранных счетов

Все зарубежные счета кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина закрыты в соответствии с законом, о чем уведомлены Центральная избирательная комиссия РФ и Федеральная налоговая служба РФ, заявил «Интерфаксу» глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

«Все свои зарубежные счета Грудинин закрыл в соответствии с законом, о чем сообщил в ЦИК и ФНС», - сказал Ющенко в понедельник.

Он отметил, что «все соответствующие документы, подтверждающие закрытие счетов, были предоставлены до того, как Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты».

По словам Ющенко, некоторые из этих счетов служили для обеспечения «внутренней межбанковской кухни».

«На момент регистрации Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты, которая состоялась в начале января, все счета закрыты, никакого нарушения закона не было», - добавил Ющенко.

«Заявления ЦИКа о наличии у Грудинина 13 не указанных ранее счетов - это просто еще один инфоповод для новых материалов в СМИ касательно нашего кандидата в преддверии выборов», - сказал также глава пресс-службы.

Ранее в ЦИК сообщили со ссылкой на швейцарские налоговые органы об обнаружении у Грудинина 13 счетов в банках на момент его выдвижения в кандидаты. По информации швейцарской стороны, на счетах находилось около $1 млн, в том числе более 174 унций золота. «Все это не было задекларировано, а также ЦИК не был проинформирован о наличии этих счетов в Швейцарии», - подчеркнул зампред ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что данная информация будет донесена до избирателей.