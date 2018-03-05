Политика

«Открытка» без адреса

В псковском отделении «Открытой России» выбрали нового координатора

Кафе, в котором должна была пройти отчетно-выборная конференция псковского отделения движения «Открытая Россия», затерялось в лабиринтах спального района близ Ледового дворца, и пришлось слегка покружить по району, чтобы обнаружить нужный подъезд.

Лестница вела в уютный подвал, где за столом с пирожными уже собрались участники мероприятия, которое «конференцией» называлось с большой натяжкой. Скорей это были эдакие «дружеские посиделки» за чашкой чая, но с регламентом и повесткой дня — выбрать делегатов на форум «Открытой России» в Вильнюсе, переизбрать членов Совета организации и определиться с новым лидером.

Я поздоровался с двумя давними своими знакомыми — «ветераном» националистического движения Пскова Дмитрием Беляевым и членом Общественной палаты Игорем Батовым.

Причем последний громко предложил плюнуть мне в лицо. Я ответил, что тоже могу плюнуть, - на том, как говорится, и посмеялись.

Такие вот у нашей оппозиции «приколы». Все чего-то напряженно ждали, и я решил съесть «наполеон», как пошутил Дмитрий Беляев, «за счет Госдепа».

Во главе стола, перебирая заранее отпечатанные листы протоколов, сидел координатор организации Юрий Каныгин и тоже чего-то ждал. Оказалось, что конференция ожидает прибытия активистов из Острова, а кворума у конференции нет. «Сколько членов в организации на сегодняшний день?» - напрямую спросил у Каныгина Батов. «Двадцать три человека», - ответил Каныгин. «Значит, кворума нет», - с плохо скрываемым чувством глубокого неудовлетворения сообщил Батов и погрузился в содержимое своего смартфона.

Действительно, на конференции присутствовало всего десять человек, и, немного помаявшись и поняв, что сидеть битый час впустую не имеет никакого смысла, Юрий Каныгин все-таки начал свой «отчет о проделанной работе». «Год был неудачный», - констатировал координатор и напомнил, что за отчетный период организация провела несколько семинаров и протестную акцию «Надоел!» (в том числе индивидуально Каныгина в Германии), а еще одна акция не состоялась по причине того, что ее «сдал» полицейским мелкий местный политдеятель Игорь Иванов. Впрочем, я совсем не исключаю, что нечто важное из отчета упустил, поскольку хоть и сидел совсем рядом от оратора, разбирал его речь с большим трудом, настолько спикер говорил тихо и неразборчиво; у меня даже возникло подозрение, что члены «Открытки» владеют техникой телепатии и понимают друг друга без артикуляции слов.

Зато Игорь Батов говорил громко и отчетливо (в той особой парадоксальной манере, когда нецензурные слова вроде бы не произносятся, но всем понятно, что они прозвучали), высказывая свое веское мнение о том, почему не надо ходить на выборы 18 марта. «После того, что я увидел на своем участке, когда за девчонку проголосовала пригнанная толпа «контрабасов», считаю, что в выборах участвовать не надо. - Рассказал Басов о своем опыте участия в выборах осенью 2016 года. - Если они нарисуют 60% явки, то на хрена их поддерживать? У нас не будет опрокидывающих выборов потому, что все равно посчитают правильно. Надо прийти на выборы без десяти двадцать, посмотреть, поставили в тетрадке за тебя подпись или нет, развернуться и уйти», - предложил Батов единственно приемлемую для него форму участия в предстоящих выборах президента. При этом эффективность наблюдателей он подверг большому сомнению, мол, в любом случае, если власти захотят смухлевать, то смухлюют, хотя бы на этапе обработки данных КОИБом, бюллетени из которых вручную пересчитывать все равно никто не даст.

Большее оживление вызвали планы пригласить в Псков на семинары каких-нибудь известных столичных спикеров. Дмитрий Беляев предложил позвать молодого польского политолога Томаша Мосейчука и добавил, что готов провести для гостя бесплатную экскурсию по городу, а Артем Милушкин — философа Игоря Чубайса, старшего брата одиозного реформатора Анатолия Чубайса.

Юрий Каныгин предложил провести видео-интернет-конференцию с лидером «Открытой России» Михаилом Ходорковским и журналистом Олегом Кашиным, если получится договориться, разумеется. «Как, это будет интересно псковским журналистам?», - спросили они у меня. Я не сомневался, что «интересно будет, главное, чтобы была хорошая слышимость».

Наконец приехали люди из Острова, и стало возможным, не нарушая регламента, начать собственно выборные процедуры. «Почему опоздали?» - спросил Каныгин у соратников. «Путь-то не близкий», - ответил один из островичей. А отчего нельзя было выехать пораньше, так никто и не спросил.

За следующие примерно полчаса молодые люди выбрали делегатов для поездки в Вильнюс на форум «Открытой России», новый состав Совета и нового координатора, которым стала Лия Милушкина, жена и соратница Артема Милушкина.

Комичность ситуации заключалась в том, что координатора на этой встрече они выбирать не собирались, и выбрать его предложил им я. «Как же так? - спросил я у Юрия Каныгина. - А почему же вы не выбрали координатора? Это же самое интересное. Собственно, ради этого я и пришел». Члены Совета неожиданно согласились: «А действительно, зачем тянуть?».

И быстро, а главное, единогласно проголосовали за Лию Милушкину, из чего я понял, что выбрать негласно они ее давно уже выбрали, просто почему-то не хотели оглашать фамилию.

Тут еще раз взял слово Батов, предложивший сделать «сильный ход» — написать от имени псковской «Открытки» обращение в Федеральное собрание с осуждением воинствующей риторики Путина. «Мы сидим как-то безъязыко, а надо кричать». - Призвал соратников Батов.

Тут началось короткое, но бурное обсуждение возможностей отечественного ядерного оружия, о котором рассказал президент Путин накануне. На этом конференция завершилась, а сам я почувствовал какую-никакую роль в протестном движении Псковщины, ведь если б не я, то имя координатора мы бы неизвестно когда еще узнали.

Судя по всему, это фирменный стиль нынешней псковской «Открытки» - чего-то ждать, а не действовать.

«Твое присутствие спасло их от моего трехэтажного мата, все-таки пришлось соблюсти некие приличия, - сказал мне Батов, когда мы вышли на улицу. - Так работать, конечно, нельзя». Еще раз наполнившись чувством особой значимости для псковских «открыточников», благодаря мне спасенных от батовской брани, я спросил, отчего видный общественник не выдвинул свою кандидатуру в координаторы? «Посмотри на меня, я старше каждого из них в два раза. Где я, а где они», - ответил Батов, и, хотя это было некоторым преувеличением, на этот раз я согласился. Слишком уж резкий Батов выделялся из этого вялого междусобойчика. Как так вышло?

Здесь остается лишь кратко напомнить, что псковская «Открытка» родилась год назад в муках фатальной неопределенности: кто будет определять лицо новой оппозиции, условные либералы или условные националисты? Победили националисты, но к столетию Русской революции эта политическая группировка на Псковщине настолько выродилась, что так и не нашла своего адресата. Да и как его найти, если нет главного - отчетливо сформулированной цели? Во всяком случае, я ничего подобного за два часа общения так и не услышал. Два семинара и одна полу-акция за год работы? В «Фейсбуке» у псковской «Открытки» - 30 подписчиков, «ВКонтакте» - аж 50. И это называется «сетевое движение»? Полное впечатление, что ребята либо отбывают номер для некой виртуальной галочки, либо попросту сливают протест, да еще катаются на форумы, финансируемые Ходорковским. Так, для набора личных впечатлений. «За счет Госдепа». Если это не профанация протеста, то что?

Александр Донецкий

Фото: соцсети