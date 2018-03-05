Политика

Глава ВЦИОМа рассказал о ходе предвыборной кампании в России

Прогноз явки за две недели до президентских выборов - 62–64%, однако с приближением дня голосования этот процент будет расти. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

По словам Фёдорова, интерес к предстоящим выборам примерно у всех равный. В ноябре было зафиксировано повышенное внимание, когда Ксения Собчак попыталась «сработать на новенького». Он отметил, что кандидаты должны сделать ставку на оригинальность контента и поведения. Сейчас их кампании выглядят достаточно блекло, считает глава ВЦИОМа.

«Замах у них был на рубль, а дел - на копейку. Но у них еще есть немного времени, чтобы привлечь к себе внимание. И главные возможности здесь с точки зрения охвата аудитории - дебаты и телевизионная реклама», - сказал Фёдоров.

Он отметил, что, согласно данным последних опросов, граждане из экономических и социальных проблем выделяют низкие доходы, размеры зарплат, пенсий. На втором месте - доступность и качество медицинских услуг.

Фёдоров рассказал о том, с 2012 года ВЦИОМ фиксирует постепенное снижение уровня электоральной активности, особенно на местных и региональных выборах. По его словам, «глубинка всегда голосовала активнее мегаполисов».

По данным «Известий», опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по телефону методом случайной выборки с 19 по 22 февраля и с 24 по 26 февраля 2018 года на всей территории РФ. В нем каждый день участвовали по 1 тыс. респондентов.