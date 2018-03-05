Политика

В Пскове утвержден перечень специально отведенных мест для встреч депутатов с избирателями

Перечень помещений и специально отведенных мест для встреч депутатов Государственной Думы, Псковского областного Собрания, Псковской городской Думы с избирателями на территории Пскова утвержден на сессии гордумы 6 марта.

Кроме того, как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, утвержден порядок предоставления данных помещений. При работе над документом были учтены все предложения и замечания депутатов, которые они высказывали на февральской сессии и профильных комитетах гордумы.

Как сообщалось ранее, данный документ принят в связи с реализацией требований федерального закона №107 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях».