Политика

Александр Котов: Все позитивные изменения в нашей жизни происходят при нашем непосредственном участии

«Все позитивные изменения в нашей жизни происходят при нашем непосредственном участии», - заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе Форума сторонников и членов партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Великих Луках.

«Мы своими руками, организаторскими способностями и неравнодушием к делу влияем, появится ли сквер, будет ли отремонтирован дом культуры или заасфальтирован двор. Такие возможности у нас есть, только надо ими пользоваться и не ждать, что за нас это сделает кто-то другой», - цитирует слова секретаря пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Котов подчеркнул, что в своей повседневной деятельности региональное отделение партии «Единая Россия» использует такой важный инструмент, как партийные проекты.

«С помощью депутатов фракции «Единая Россия» и в Государственной Думе, и в региональных парламентах, и в представительных органах местного самоуправления необходимо принять такие решения, чтобы каждый партийный проект имел бюджетное финансирование. Это дает возможность получить ощутимые и понятные людям результаты. И нам, совместными усилиями, вместе с губернатором и органами исполнительной власти удается постепенно решать самые острые проблемы в различных сферах нашей жизни», - заключил он.