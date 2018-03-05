Политика

Константин Вилков призвал отозвать Алексея Захарова и Валентину Зубову с постов и.о. замглавы администрации Пскова

Председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков призвал отозвать Алексея Захарова и Валентину Зубову с постов и.о. заместителей главы администрации Пскова. Соответствующий призыв он озвучил на сессии гордумы 6 марта.

«Партия «Родина» и «Единая Россия» являются соучредителями ОНФ и в силу обстоятельств стали временными ситуационными союзниками и поддерживают на президентских выборах единого кандидата. Но у меня возникает вопрос по явке жителей Пскова на выборы 18 марта», - отметил Вилков.

Обстоятельством, которое побудило его сегодня выступить, являются Алексей Захаров и Валентина Зубова, недавно назначенные и.о. заместителей главы администрации Пскова.

«Ничего лично как к человеку к Захарову не имею, даже испытываю некоторую симпатию. Но в городском хозяйстве сложилась непростая ситуация, и многие считают его персонально виновным в этом. Данное назначение может крайне отрицательно повлиять на явку избирателей на выборы», - опасается он.

К подробностям по Валентине Зубовой он пообещал вернуться на следующей сессии, но не исключил, что к ней будет внимание со стороны надзирающих органов юстиции. «Прошу ходатайствовать вас об отзыве Захарова и Зубовой с постов врио заместителей не позднее 18 марта», - заключил Вилков.