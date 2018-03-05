Политика

Депутат Елена Даньшова призвала продолжить движение по пути добрых перемен

Депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова в своем выступлении в ходе Форума сторонников и членов партии «Единая Россия» в Великих Луках напомнила о большой работе, благодаря южная столица Псковской области заметно изменились в лучшую сторону, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Строятся новые дома, расселяются ветхие дома и бараки, построенные в послевоенные годы – только за последние три года новые квартиры получили более полутора тысяч человек, – подчеркнула она. – Ремонтируются городские дороги и тротуары. Отремонтирована набережная реки Ловать, реконструирован мост через реку Лазавица, капитально отремонтированы многие городские скверы и парки. Заканчивается строительство путепровода, программа «Чистая вода» позволила укрепить материальную базу МП «Водоканал», провести капитальные ремонты водоводов».

В сфере образования, напомнила Елена Даньшова, капитально отремонтирована гимназия, школа № 13, полным ходом идет строительство нового корпуса школы № 6, которая уже в этом году примет учеников. Открыты несколько новых детских садов, введены дополнительные места для дошкольников в образовательных учреждениях.

С целью привлечения квалифицированных специалистов, начиная с 2013 года, предоставлено 25 квартир для работников социальной сферы, действуют программы материальной поддержки талантливых педагогов и учеников.

«Вы все - люди профессиональные, грамотные, с большим жизненным опытом, - обратилась к присутствующим Елена Даньшова. - Думаю, каждый из вас помнит, как мы жили в 90-е и как мы живем сейчас. К этому не надо ничего добавлять».

В завершение своего выступления она призвала всех продолжить это движение по пути добрых перемен, и в первую очередь - принять участие в выборах.