Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Как обычно, он будет посвящен обсуждению актуальной повестки общественно-политической жизни страны и региона. Ведут эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко.

Ключевые темы, которые они обсудят сегодня: женщины в политике и президентские выборы на финишной прямой.

Если вам есть, что сказать по этому поводу, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

Трансляция завершена.