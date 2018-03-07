Политика

С 13 марта подать заявление для голосования по месту нахождения можно будет только в участковой комиссии по месту жительства

Избиратели, которые будут подавать заявление для голосования по месту нахождения за 4 и менее дней до дня голосования, с 13 марта и до 14.00 17 марта, смогут оформить в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства, специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в этом случае в целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка). Марки являются документами строгой отчетности и и имеют единую нумерацию на всей территории Российской Федерации.

По 12 марта включительно подать заявление для голосования по месту нахождения еще можно в территориальных (ТИК) и участковых (УИК) избирательных комиссиях с 10 до 14 часов в рабочие, выходные и праздничные дни или в региональных отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в часы их работы.

Уже более 8000 жителей Псковской области воспользовались этой возможность и написали заявления для голосования по месту нахождения.

Кроме того, до 24.00 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-­портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

Основная часть заявления остается в МФЦ или в избирательной комиссии, а отрывной талон передадут избирателю: в талоне содержится информация о том, на какой участок нужно прийти в день голосования.

Заявление останется у избирателя до дня голосования: в этот день оно изымается на избирательном участке. Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придется только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке.

После того, как вы подали заявление, 18 марта приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень и голосуйте.

В том случае, если вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, вы имеете право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии приедут к вам не позднее 12 марта 2018 года, и вы сможете устно или письменно заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.

Избиратели, у которых нет регистрации по месту жительства в пределах РФ, вправе заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или МФЦ. Также, согласно п. 6 ст. 27 ФЗ, эти граждане могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей.

Напомним, что если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте -уехали в командировку, работаете вахтовым методом, являетесь студентом, находитесь в отпуске или просто живете в другом городе, либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

Получить полную информацию о голосовании по месту нахождения можно в Информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).