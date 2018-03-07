Политика

Давно пора вменить россиянам в обязанность ходить на выборы - Виктор Антонов

Прийти на выборы президента РФ и отдать своей голос - это не только право, но и гражданская обязанность. Такой мнение в комментарии Псковской Ленте Новостей озвучил первый спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

«Я не понимаю, почему избирателей надо просить, чтобы они пришли. Я считаю, что давным-давно пора внести изменения в Конституцию РФ, в которых была бы прописана обязанность граждан ходить на выборы. Возможно, когда-нибудь это будет сделано», - высказался он.

Виктор Антонов отметил, что ему приходилось слышать мнение, что на выборы президента идти не нужно, потому что все равно ничего не поменяется - будет так же, как и было. «Но жизнь меняется! С каждым десятилетием она становится совершенно другой. Надо задуматься, что речь идет не только о настоящем, но и о будущем, поэтому никаких сомнений в том, нужно ли идти на выборы, даже возникать не должно. Нужно пользоваться своим правом. Думать нужно, прежде всего, не о себе, а о детях, внуках, как они будут жить. У нас же есть за плечами история. Мы помним, какие у нас были лидеры, и что происходило при них. Например, Михаил Горбачев, который развалил великую державу», - поделился депутат.

Друзья, близкие, родные Виктора Антонова, по его словам, всегда участвуют в выборах и в дополнительных призывах не нуждаются. Впрочем, депутат все-таки напомнил им о необходимости отдать свой голос 18 марта.