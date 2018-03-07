Политика

18 марта мы будем выбирать не только президента РФ, но и будущее нашей страны - Андрей Филатов

«Каждый пскович обязан воспользоваться правом голоса и прийти на избирательные участки 18 марта, потому что это не просто выборы президента РФ, а выбор будущего страны. Бессмысленно о нем не думать», - такое мнение в комментарии Псковской Ленте Новостей озвучил псковский ресторатор Андрей Филатов.

«Выборы президента РФ - это выбор лидера, с которым мы должны идти дальше. Если ты сделал выбор, значит, ты должен прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Если ты считаешь, что тебе с кем-то не по пути, то ты должен проголосовать за другого кандидата», - подчеркнул он.

Андрей Филатов также рассказал, что в его семье не принята какая-то агитация, однако, к выборам все ее члены относятся ответственно. «У моих родных и близких нормальная гражданская позиция, мы всегда участвуем в выборах», - заверил он.