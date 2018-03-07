Политика

Если человек не идет на выборы, решение о его будущем примут без него - Роман Максименко

«Идти или не идти на выборы – это решение, которое каждый человек принимает самостоятельно, исходя из собственного мировоззрения. Однако нужно отдавать себе отчет, что речь идет о будущем и не только конкретного избирателя, но и о будущем его родных и близких», - таким мнением в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился президент Псковской Гильдии Риэлторов Роман Максименко.

«Выборы - это то, как мы определяем наше будущее, будущее наших близких и наших родных. Если человек не идет на выборы, это значит, что он не принимает решения о том, какое у него будет будущее. Это решение примут без него», - пояснил он свою точку зрения.

В то же время Роман Максименко отметил, что каждый человек сам волен принять решение, идти ему на выборы или нет. «Какие-то вещи навязывать, наверное, не очень корректно. Даже близким людям. Всем все известно, информации достаточно, рекламная кампания достаточно серьезная и активная. Вряд ли кто-то остался в неведении, но в дальнейшем каждый должен принять решение самостоятельно», - заключил он.