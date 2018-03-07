Политика

Штаб национально-патриотических сил и КПРФ проведут митинг «За честные выборы!»

В субботу, 10 марта, в Пскове на площади Ленина в 12.00 начнется митинг, который проведут представители национально – патриотических сил России (НПСР) в Псковской области и обкома КПРФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, целью митинга является мобилизация всех оппозиционных партий и движений для осуществления наблюдения за ходом голосования и подсчета голосов на выборах президента России.

«Нет фальсификациям волеизъявления граждан России!» - таков главный лейтмотив митинга. В избирательном штабе НПСР и КПРФ считают, что только тотальный контроль за ходом голосования и подсчета голосов может обеспечить объективную картину выбора избирателей.

Ранее доверенное лицо Павла Грудинина Сергей Костец в телевизионных теледебатах на канале «Россия 1» обратился ко всем представителям оппозиции, находившимся в студии: «Друзья, я четвертый день слушаю программы ваших кандидатов и всё больше убеждаюсь в том, что наши цели на 90% схожи. Но на 100% совпадает наша цель обеспечить честные выборы. Я призываю вас объединить наши людские ресурсы, чтобы покрыть наблюдателями все 638 избирательных участков Псковской области».

Организаторы также расскажут об источниках реализации программы Павла Грудинина. В ходе митинга будет проводиться запись волонтеров для работы в качестве наблюдателей, раздача информационных материалов, а также звучать популярные русские песни. Обком КПРФ приглашает псковичей принять участие в митинге «За честные выборы!»