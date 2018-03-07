Политика

Михаил Ведерников поднялся на девять позиций в рейтинге влияния региональных глав

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поднялся на девять позиций в рейтинге влияния региональных глав. Очередное исследование представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Если в январе Михаил Ведерников занимал 51-е место, то по итогам февраля он стал 42-м. Эксперты АПЭКа начислили врио губернатора Псковской области 4,94 балла и включили его в группу глав с «сильным влиянием».

По мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, усиление влияния Михаила Ведерникова в феврале было обусловлено прежде всего подписанием на Российском инвестиционном форуме в Сочи первого соглашения Псковской области с Москвой о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах, а также кооперации между промышленными предприятиями обоих субъектов.

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Отметим, что мэр столицы Сергей Собянин, подписавший данное соглашение со стороны Москвы, по прежнему возглавляет рейтинг влияния глав субъектов РФ.