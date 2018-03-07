Политика

Путин: Первое лицо государства должно работать так, как будто это делает в первый и последний раз в жизни

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет с полной отдачей сил работать, если россияне изберут его еще на один срок, пишет «Интерфакс».

«Есть Конституция. Я никогда Конституции не нарушал и никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках Основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность - работать еще один срок, будут работать, разумеется, с полной отдачей сил», - сказал В.Путин в интервью американскому телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

Так президент РФ отреагировал на вопрос телеведущей, заметившей, что многие в возрасте В.Путина - 65 лет - задумываются о том, чтобы немного сбавить обороты, и планирует ли президент это.

В.Путин обратил внимание на то, что много действующих политиков в мире, активно работающих, старше него. «Не только в США, но и в других странах. В мире очень много таких людей, в Европе есть, где угодно в мире. Но если человек приходит на первое место, он должен активно работать - так, как будто это делает в первый раз в своей жизни, как первый и последний», - сказал глава государства.