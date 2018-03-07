Политика

Опубликована полная версия интервью Путина американскому телеканалу NBC

Кремль на своем сайте опубликовал полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC.

Президент беседовал с журналисткой телеканала Мегин Келли 1 и 2 марта. Интервью записывалось в Кремле и в Калининграде.

Большая часть интервью была посвящена теме якобы вмешательства России в американские выборы. Владимир Путин заявил журналистке NBC Меган Келли, что не связан с миллиардером Пригожиным, не следит за заявлениями всех сотрудников своей администрации и не видит в списке Минюста США повода для привлечения к ответственности россиян.

Также президент рассказал о своей работе в разведке, о поиске преемника и настоящей причине санкций США против РФ.