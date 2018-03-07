Политика

Никого из восьми кандидатов в президенты РФ, внесенных в бюллетень, снять с выборов уже невозможно - Памфилова

Все зарегистрированные кандидаты дойдут до выборов, сейчас уже по закону никого нельзя снять, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ в субботу.

«Все те восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, дойдут до финишной прямой», - сказала Э.Памфилова.

Она отметила, что сейчас «уже невозможно» никого снять, пишет «Интерфакс». «Была такая возможность, если бы кто-нибудь из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за 5 дней до выборов. Сегодня уже не реально», - пояснила Э.Памфилова.