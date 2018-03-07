Политика

ВЦИОМ прогнозирует явку на президентских выборах 63-67% и результат Путина - 69-73%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в воскресенье опубликовал прогноз относительно выборов 18 марта, согласно которому лидером президентской кампании является Владимир Путин с результатом до 73%.

«Согласно прогнозу, явка на выборы с учетом устойчивости решения об участии в голосовании окажется в коридоре 63-67%», - говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

«Прогнозируемый результат Владимира Путина составляет 69-73%», - отмечается в сообщении.

Прогнозируемый результат Павла Грудинина - 10-14%; Владимира Жириновского - 8-12%; Ксении Собчак - 2-3%; Григория Явлинского - 1-2%; Сергея Бабурина, Бориса Титова, Максима Сурайкина - менее 1% у каждого, сообщает ВЦИОМ.

В сообщении также отмечается, что «декларируемый уровень гражданского участия на выборах президента по данным опроса: 74% россиян говорят, что точно придут на выборы, еще 9% - что скорее всего примут участие в голосовании».

«Электоральный рейтинг Владимира Путина, согласно опросным данным - 69% (такова доля россиян, декларирующих свою готовность отдать голос за действующего президента). Электоральный показатель Павла Грудинина составляет 7%, Владимира Жириновского - 5%, Ксении Собчак - 2%, Григория Явлинского - 1%, Сергея Бабурина - 1%, Бориса Титова - менее 1%, Максима Сурайкина - менее 1%», - сообщает ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5-7, 9 марта 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 4000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.