Политика

Кто не ходит на выборы, тот не имеет права жаловаться - Олег Брячак

Кто не ходит на выборы, тот не имеет права жаловаться. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

18 марта он намерен принять участие в голосовании на выборах президента страны. «Конечно же, я пойду на выборы. Еще раз хочу сказать: те, кто не ходит на выборы, на мой взгляд, не имеют права жаловаться. Мы должны выбирать того, кто будет наиболее достойным руководителем страны. Нельзя думать о том, что все решено за нас. Нужно прийти и проголосовать», - отметил парламентарий.

По его словам, в преддверии выборов в Псковскую городскую Думу, которые прошли в сентябре 2017 года, многие граждане тоже говорили, что все якобы решено, и ходить на выборы нет смысла. «Но как человек, который принимал непосредственное участие в этом процессе и находился на избирательных участках, могу ответственно сказать, что подсчет голосов был абсолютно прозрачным, чистым. Те выборы отразили реальное волеизъявление граждан - оно не было искажено», -добавил Олег Брячак.

«Я уверен, что выборах президента будет то же самое, и никому не нужно ставить эти выборы под сомнение. Поэтому рекомендую всем гражданам 18 марта прийти на избирательные участки и отдать свой голос за того кандидата, за кого они считают правильным проголосовать. Это, на мой взгляд, важно», - резюмировал лидер псковских «справедливороссов».