Политика

Антон Минаков: Если тебе не все равно, где ты живешь и что будет с твоей Родиной, надо идти на выборы

«Если тебе не все равно, где ты живешь и что будет с твоей Родиной, надо идти на выборы», - заявил депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

Либерал-демократ высказал мнение о том, что молодые люди придут на президентские выборы 18 марта, если будут уверены в том, что их голоса что-то решают. «Им должно быть не все равно на судьбу своей страны. Не должно быть такого мнения, что за нас все решат», - отметил он.

По прогнозам лидера ЛДПР в Псковской области, явка на предстоящих выборах президента значительно превысит явку на выборах в госдуму. «Но боюсь, что сделано это будет за счет административного ресурса», - сказал Антон Минаков.

Также собеседник агентства призвал прийти на выборы всех, включая избирателей, которые не видят в бюллетене кандидатов по душе. «Если нет вашего кандидата, просто порвите бюллетень, чтобы как минимум обеспечить то, что ваш голос не украдут», - заключил он.