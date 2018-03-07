Политика

Дмитрий Шахов: Бойкотирование президентских выборов - неконструктивный путь

Бойкотирование президентских выборов, которые состоятся 18 марта, - это неправильная позиция и неконструктивный путь. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Политика будущих российских властей должна быть построена с учетом мнения населения. Для любой власти всегда интересно знать мнение своих избирателей. Самое главное - чтобы территориальные избирательные комиссии и УИКи обеспечили четкий подсчет голосов», - отметил гость студии.

«Не придете голосовать - потом вам будет мучительно горько, что вы не сделали свой выбор и таким образом, может, направили свою страну в совсем другое русло, - подчеркнул Дмитрий Шахов. - Важно выбрать того, кому вы верите и кто, на ваш взгляд, является наиболее эффективным президентом РФ».

По мнению регионального омбудсмена, для будущего президента выбор избирателей будет важен, «потому что будущие решения властей России будут приниматься с учетом того, чью программу в итоге поддержат россияне».