Политика

Начинается пятидневный мораторий на публикацию опросов о выборах президента России

Со вторника вводится запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами президента РФ.

Согласно ст. 47 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, с 13 по 19 марта запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента РФ.

За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.