Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.
Ключевая тема разговора - избирательная кампания по выборам президента РФ. Ведут эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко.
Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.