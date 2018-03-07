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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

13.03.2018 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Ключевая тема разговора - избирательная кампания по выборам президента РФ. Ведут эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Теги: #выборы президента #эхо москвы в пскове #Выборы 2018 #Дом Советов
Источник: Псковская Лента Новостей
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