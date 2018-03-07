Политика

У Александра Котова нет доверия к «пустым» лозунгам некоторых кандидатов в президенты РФ

У Александра Котова нет доверия к «пустым» лозунгам некоторых кандидатов в президенты РФ. Об этом секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Он отметил, что действующую власть сейчас обвиняют в слабых кандидатах на выборах президента. «А как выращивать сильных кандидатов? Были же возможности у политических партий, общественных организаций и активных граждан заняться выдвижением кандидатов», - сказал Александр Котов.

Что касается оппозиционера Алексея Навального, то спикер областного Собрания убежден, его участие в выборах никак бы кардинально не изменило ход избирательной кампании. «Я бы сказал, что никак не больше голосов он получил бы, чем Грудинин или Жириновский. Думаю, даже меньше», - добавил Александр Котов.

Он также рассказал, что на региональном уровне следит за предвыборными дебатами. «На федеральном уровне дебаты мне неинтересны, а реклама многих кандидатов даже отталкивает. «Сделаем Россию сильной...», «Изменим жизнь к лучшему...» - лозунги ничем не подкрепленные. Нет доверия к этим лозунгам, за ними пустота», - убежден секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Котов напомнил, что партия «Единая Россия» оказывала кандидату в президенты Владимиру Путин, как самовыдвиженцу, помощь и поддержку на всех этапах избирательной кампании. «И мы продолжаем эту работу сейчас», - добавил он.

«Мы не занимаемся активно агитацией за кандидата Путина, наша задача - пригласить людей на выборы, сделать так, чтобы как можно больше избирателей пришли голосовать, чтобы выборы были общественно и политически легитимными», - заключил Александр Котов.