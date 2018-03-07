Политика

В начале июня депутаты назначат дату выборов губернатора Псковской области

В начале июня депутаты назначат точную дату выборов губернатора Псковской области в сентябре 2018 года. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Активная избирательная кампания, добавил он, будет идти именно летом.

Александр Котов напомнил, что, помимо губернатора, в сентябре 2018 года будут избираться главы районов в семи муниципальных образованиях.