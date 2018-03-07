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Политика

Псковский облсовпроф предлагает внести изменения в анкету ОНФ для жителей Порховского района по поводу полигона ТКО

13.03.2018 18:17|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского облсовпрофа, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ульяна Михайлова направила главе регионального исполкома ОНФ Псковской области Григорию Турчину обращение по поводу открытого опроса общественного мнения, который активисты ОНФ намереваются провести в Порховском районе 18 марта. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Напомним, что опрос жителей муниципалитета связан с функционированием порховского полигона ТКО, на который с января 2018 года вывозят твердые коммунальные отходы из других муниципальных образований Псковской области, в том числе из областного центра.

В своем обращении председатель облсовпрофа отмечает, что, на взгляд профсоюзной стороны, проект анкеты открытого опроса общественного мнения нуждается в корректировке в целях упрощения понимания жителями района вопросов анкеты и недопущения разночтений в толковании сущности вопроса.

Псковский облсовпроф предлагает свой вариант ответов для анкеты:

- Полигон в Порховском районе необходимо перенести на иную, полностью отвечающую экологическим и санитарным требованиям площадку.

- Полигон должен быть закрыт. Функционирование данного полигона в Порховском районе недопустимо ни при каких условиях.

- Полигон может эксплуатироваться только для нужд жителей Порховского района. Запретить прием отходов из других муниципалитетов.

- Затрудняюсь ответить.

В настоящее время анкета открытого опроса общественного мнения, предлагаемая активистами ОНФ, предлагает следующие варианты ответа:

- Действующий полигон закрывать не нужно, так как создание нового районного полигона – это дополнительные инвестиционные вложения, которые неизбежно приведут к существенному увеличению коммунальных платежей. При принятии новой Территориальной схемы обращения с отходами Псковской области, достаточно снять нагрузку по отходам из других муниципальных образований, организовать раздельный сбор мусора и пусть полигон работает для нужд Порховского района.

- Полигон может функционировать в текущем режиме, при условии получения существенного инвестиционного пакета для развития Порховского района. Средства инвестиционного пакета должны расходоваться с учетом мнения жителей района.

- Полигон в Порховском районе нужно сохранить, так как его размещение в другом районе приведет к росту коммунальных платежей и лишит районный бюджет существенных финансовых поступлений. Новый районный полигон нужно разместить на расстоянии не менее 10 км. От города с соблюдением всех требований законодательства, в том числе и по санитарно-защитным зонам в отношении других населенных пунктов.

- Полигон должен быть закрыт с последующей рекультивацией после того, как в регионе будет введен в эксплуатацию альтернативный объект для приема ТКО. Функционирование данного полигона в Порховском районе – недопустимо ни на каких условиях.

- Затрудняюсь ответить.

Теги: #опрос #полигон ТБО #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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