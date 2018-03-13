Политика

Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов

Кандидат в президенты Ксения Собчак расплакалась в прямом эфире на предвыборных дебатах на телеканале «Россия 1». Трансляция велась на Дальний Восток, запись выйдет в Москве в 23:00. Видео уже опубликовали в Сети, сообщает «Деловой Петербург».

В дебатах принимали участие семь политиков, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский и доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко. Последние, как отмечала Собчак, неоднократно ее перебивали и мешали ее выступлению на дебатах. Она тщетно пыталась выступить в отведенное ей время. Часть кандидатов говорила одновременно с ней, из-за чего разобрать слова Собчак не представлялось возможным. В результате кандидат не выдержала и расплакалась.

«Я буду жаловаться в ЦИК, потому что это несправедливо, - сказала Собчак, - «Люди, которые являются спойлерами, перебивают здесь только меня. Я требую вернуть мне мое время, которое эти люди бесконечно забивают «бла-бла-бла». «Я считаю, это просто хамство», - добавила она.

«У меня есть законное время, этот человек меня все время оскорбляет!» - пожаловалась на Жириновского ведущему программы Ксения Собчак. В ответ лидер ЛДПР призвал вернуть Собчак в детский сад и «посадить на горшок».

Завершая дебаты, ведущий программы Владимир Соловьев заявил: «Я считаю, это безобразие - коллективная травля одного кандидата. Прошу ЦИК учесть то, что происходит здесь и сейчас, и дать возможность, чтобы ведущие (теледебатов - ИФ) имели право хоть как-то влиять на этот процесс».