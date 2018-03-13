Политика

Перед нами тяжелый выбор: либо бороться на нечестных выборах, либо отказаться от борьбы - Лев Шлосберг

«Перед нами стоит очень тяжелый выбор: либо отстаивать свои идеи и бороться за общественную поддержку на нечестных, непрозрачных, неоткрытых, иногда просто криминальных выборах, либо отказаться от борьбы и считать, что с помощью выборов ничего нельзя изменить», - заявил депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

Также он отметил, что участие либо неучастие в выборах - это личное право каждого. «У нас нет всеобщей обязанности участвовать в выборах, голосование - это не обязанность гражданина, а право, в том числе не голосовать. Я это право уважаю. Другое дело, что, если ты хочешь изменить общество и пытаешься его менять на выборах, ты можешь обсуждать результаты: получилось хорошо или плохо, а если ты не пытаешься, то и обсуждать нечего», - считает Лев Шлосберг.

По его словам, когда ему приходится общаться с избирателями, которые не хотят идти на выборы, он объясняет им, что, если гражданин не идет на выборы, то выбор за него сделают другие люди, которые могут придерживаться совсем других убеждений и представлений о государстве.

«Неучастие противников власти в выборах усиливает позиции власти по итогам выборов, в том числе повышает процент представителя власти и снижает поддержку оппозиции, а в ситуации недемократической власти очень важна солидарность», - сказал Лев Шлосберг.

Кроме того, Лев Шлосберг считает, что люди «часто пытаются представить неучастие в выборах как действие, хотя это по сути бездействие и, как бы такая позиция ни представлялась обществу, она выглядит как утрата надежды на перемены и капитуляция перед превосходящими силами противника, а сторонникам демократии капитулировать нельзя».