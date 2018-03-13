Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Renault: широкий спектр акций в марте
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Информационные стенды таблички, вывески
Реплика Донецкого: Тема сисек
новый автобус №77
Премьера в театре кукол
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Политика 13.03.2018 14:008 Александр Котов: Мы пытаемся создать все условия, чтобы люди пришли на выборы и в комфортных условиях смогли проголосовать 15.03.2018 09:150 Андрей Турчак: Задачи по итогам заседания программной комиссии «Единой России» будут оформлены в конкретные законопроекты 15.03.2018 08:4320 Перед нами тяжелый выбор: либо бороться на нечестных выборах, либо отказаться от борьбы - Лев Шлосберг 14.03.2018 21:5861 Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов 14.03.2018 14:4523 Антон Минаков: Если тебе не все равно, где ты живешь и что будет с твоей Родиной, надо идти на выборы 13.03.2018 18:1723 Псковский облсовпроф предлагает внести изменения в анкету ОНФ для жителей Порховского района по поводу полигона ТКО
Самое популярное 12.03.2018 08:3612 Псковичей предупреждают об угрозе распространения коричнево-мраморного клопа 13.03.2018 11:4447 В Пскове открыто движение автобуса №77 12.03.2018 10:0521 Массовая драка произошла в Великих Луках 12.03.2018 08:408 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва 12.03.2018 11:437 Уже 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом зарегистрировано в Псковской области с начала 2018 года
 
Политика

Андрей Турчак: Задачи по итогам заседания программной комиссии «Единой России» будут оформлены в конкретные законопроекты

15.03.2018 09:15|ПсковКомментариев: 0

Задачи, которые были сформулированы в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, требуют скорейшего законодательного оформления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, соответствующие законопроекты необходимо принять в ходе весенней сессии парламента. Такое заявление сделал секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак по итогам заседания комиссии.

«Те задачи, которые были сегодня сформулированы в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России», те решения, которые были выработаны, требуют законодательного закрепления. Соответствующие законопроекты необходимо принять в ходе весенней сессии парламента», - заявил Турчак, добавив, что этим вопросом займется ранее созданная в партии совместно с фракцией «Единой России» в Госдуме рабочая группа.

Секретарь Генсовета «Единой России» обратил внимание на то, что председатель партии дал конкретное поручение по внесению в Госдуму законопроекта о специнвестконтракте версии 2.0 (СПИК 2.0), который предоставляет гарантированные бессрочные условия для инвесторов, готовых локализовывать свое производство в России. «Бизнес принятия этого документа ждет, и эта инициатива была поддержана в ходе промышленных форумов, которые мы проводили в федеральных округах в рамках партпроекта «Локомотивы роста». Наша задача - в ходе весенней сессии этот законопроект принять», - заявил Турчак.

Член президиума Генсовета «Единой России», глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что на заседании комиссии подробно обсуждался переход на риск-ориентированный подход. «Очень важно, что соответствующий законопроект уже принят в первом чтении и проходит широкое обсуждение в рамках парламентских процедур. Это обеспечивает возможность учесть все точки зрения: бизнеса, экспертов и, безусловно, поручение председателя партии о том, что этот законопроект должен быть принят до конца весенней сессии, будет выполнено», – подчеркнул он.

Также, по его словам, параллельно с этим законопроектом депутаты готовят предложения по сокращению нагрузки, связанной с налоговым администрированием. «Те технологические возможности, которые сегодня есть у налоговой службы, позволяют серьезно снизить административную нагрузку на бизнес: это и сокращение сроков проверок, и сокращение документации, которая предоставляется, сокращение бухгалтерской, налоговой отчетности», - пояснил Макаров.

Член Бюро Высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что на заседании комиссии была одобрена идея расширить профилактическую функцию проверок на все виды бизнеса (сейчас это касается только малого бизнеса). «Речь идет о том, чтобы после первого нарушения действовала норма предупреждения и исправления ситуации, и лишь в случае повторного предупреждения уже применялись административные или иные меры», – сказал он.

Также, продолжил Шохин, важно законодательно оформить положение, которое закреплено постановлением правительства РФ, а именно: каждая новая норма, касающаяся проверок бизнеса, должна сопровождаться изъятием из регуляторики двух старых норм. «В рамках постановления Правительства это правило не получило осязаемой реализации, бизнес ее не ощущает. Нужно повысить его статус, так как нас интересует сокращение нагрузки, а не количество норм», – подчеркнул член Бюро Высшего совета партии.

Наконец, сопредседатель Предпринимательской платформы «Единой России» Евгений Демин отметил, что на заседании Комиссии Председатель Партии поддержал инициативы по снижению давления на бизнес, предложенные платформой. «В частности, это инициатива по самозанятым гражданам: мы предложили определить минимальный порог микропредприятий и рассмотреть для них специальный налоговой режим. Во-вторых, мы предлагали перейти на обратный механизм регулирования патентной деятельности, когда в законе указано, какими видами деятельности запрещено заниматься с патентом, а какими - разрешен», - рассказал Демин.

По его словам, важной инициативой по снижению давления на бизнес является и сокращение числа проверок. «Все плановые проверки должны проводиться по чек-листам с конечным и понятным количеством требований, а внеплановые - только с санкции высшего должностного лица региона или его заместителя», - рассказал Демин.

Еще одно поддержанное Медведевым предложение Платформы - отмена валютного контроля для несырьевых экспортеров. «Дмитрий Анатольевич сказал, что эта мера давно назрела и этот вопрос обязательно нужно проработать», - отметил сопредседатель Платформы, добавив, что все эти инициативы позволят большому количеству предпринимателей увеличить скорость развития своего бизнеса.

Комиссия по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» на регулярной основе проводит обсуждение разделов программы с целью актуализации программных решений. Заседания проходят под председательством Дмитрия Медведева.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 321 человек
Лента новостей
Последние новости
15.03.2018, 09:270 Концерт с участием музыкантов Большого театра и Псковской филармонии прошел в Палкино 15.03.2018, 09:150 Андрей Турчак: Задачи по итогам заседания программной комиссии «Единой России» будут оформлены в конкретные законопроекты 15.03.2018, 09:150 Ночью на трассе в Великолукском районе горела «Газель» 15.03.2018, 09:039 Дновская прокуратура требует оградить Заклинскую школу надежным забором
15.03.2018, 08:595 Фотофакт: Вышел из дома и поплыл 15.03.2018, 08:478 На погашение долга по зарплате сотрудникам ОАО «Псковавиа» направят более 15 млн рублей 15.03.2018, 08:4320 Перед нами тяжелый выбор: либо бороться на нечестных выборах, либо отказаться от борьбы - Лев Шлосберг 15.03.2018, 08:3712 Интерактив: Зачем чистые сухие тротуары засыпали песком?
15.03.2018, 08:270 6 апреля «Луки-Энергия» сыграет с владимирским «Торпедо» 15.03.2018, 08:181 Ростуризм разработал памятки о голосовании на выборах президента за рубежом 15.03.2018, 08:120 Минпромторг расширил перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей 14.03.2018, 22:5117 За навязывание «зарплатного» банка работодателей будут штрафовать
14.03.2018, 22:236 В Псковской области может появиться Единая диспетчерская служба для пассажирского транспорта 14.03.2018, 21:5861 Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов 14.03.2018, 21:352 Пассажиры и провожающие во Внуково могут наметить маршрут в весеннее Михайловское 14.03.2018, 21:129 Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии
14.03.2018, 20:5018 Михаил Ведерников рассказал молодым журналистам, что он строгий, но любящий родитель 14.03.2018, 20:333 Псковичи стали призерами первого Всероссийского фестиваля технологий виртуальной и дополненной реальности 14.03.2018, 20:143 Сертификат на новое оборудование вручил врио губернатора Палкинской школе искусств 14.03.2018, 19:51103 Реплика Донецкого: Отвратный Псков
14.03.2018, 19:3212 Клиенты одного из псковских провайдеров жалуются на плохую работу сети 14.03.2018, 19:273 Михаил Ведерников поручил выделить средства Палкинской школе на срочный ремонт кровли и санузлов 14.03.2018, 19:196 Московская компания пожаловалась в УФАС на Псковскую детскую больницу 14.03.2018, 18:563 Более 30 случаев искажения криминальной статистики предотвратила прокуратура Пустошкинского района в 2017 году
14.03.2018, 18:320 Морозы до 8 градусов ожидаются в четверг в Псковской области 14.03.2018, 18:320 Единая субсидия оставила аграриев без страховой защиты - эксперт 14.03.2018, 18:226 Серебряная призерка Олимпиады-2018 сошла с ума 14.03.2018, 17:550 Познакомиться с богатой музыкальной культурой Чехии приглашает псковичей Псковская областная филармония
14.03.2018, 17:477 Новые факты из жизни средневекового Пскова стали известны в результате раскопок на улице Свердлова 14.03.2018, 17:360 Ульяна Михайлова встретилась с профактивом бюджетной сферы Порховского района 14.03.2018, 17:2837 Александр Стройло: Я пойду на выборы и считаю, что они кончатся чем-то хорошим 14.03.2018, 17:191 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов на службу в ОМОНе
14.03.2018, 17:116 Поэт Амарсана Улзытуев «поупражняется в прекрасном» с псковскими студентами 14.03.2018, 16:581 Поезд мгновенно остановить нельзя, напоминают псковичам в РЖД 14.03.2018, 16:542 Режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Квинихидзе скончался в Петербурге 14.03.2018, 16:510 В Пскове прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника УИС
14.03.2018, 16:420 Терапевты из Псковской области впервые пройдут обучение в симуляционном центре опорного вуза России 14.03.2018, 16:3936 На Ангелу Меркель произошло нападение 14.03.2018, 16:3417 День выборов будет в Псковской области сухим и солнечным 14.03.2018, 16:303 Водителя маршрутки «Ляды-Луга» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
14.03.2018, 16:1922 Ольгинская гимназия распахнет свои двери в Пскове 1 сентября 14.03.2018, 16:049 Пинцет для бровей X века обнаружили псковские археологи 14.03.2018, 15:541 Продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге в феврале выросли на 33% 14.03.2018, 15:513 Псковский Красный Крест завершает прием детских плакатов «Я живу в стране Здоровья!»
14.03.2018, 15:3310 Полотна художников, посвященные воссоединению Крыма с Россией, представлены в художественном салоне Великих Лук 14.03.2018, 15:298 Приобрести билеты на премьерные спектакли Псковского драмтеатра в марте можно со скидкой 14.03.2018, 15:220 «Студента года» выберут в Великих Луках 4 апреля 14.03.2018, 15:2016 Два опасных участка на улице Поземского в Пскове закрыты деревянными ограждениями. ФОТО
14.03.2018, 15:120 Екатерина Огинская приняла участие в чемпионате Испании по пара-бадминтону 14.03.2018, 15:044 18 марта островичей приглашают на празднование Дня воссоединения Крыма с Россией 14.03.2018, 15:0214 Шесть классов в школах Пскова закрыты на карантин 14.03.2018, 14:520 Псковского краеведа Михаила Медникова будут чествовать в Историко-краеведческой библиотеке 15 марта
14.03.2018, 14:4920 Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России 14.03.2018, 14:4523 Антон Минаков: Если тебе не все равно, где ты живешь и что будет с твоей Родиной, надо идти на выборы 14.03.2018, 14:431 Более 500 жителей Псковской области привились от клещевого энцефалита в этом году 14.03.2018, 14:410 О творчестве Максима Горького расскажут псковичам в областной библиотеке
14.03.2018, 14:314 Pskov_is - ТВ ПсковГУ представляет новую рубрику 14.03.2018, 14:264 Красногородский, Порховский, Локнянский и Бежаницкий районы приняли эстафету акции «Вместе идем нам выборы» 14.03.2018, 14:216 На перекрестке улиц Леона Поземского и Ипподромной не работает светофор 14.03.2018, 13:550 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Ипподромной в Пскове
14.03.2018, 13:525 Ипотека. Личный опыт: Военная ипотека, или Как государство гасит твой кредит 14.03.2018, 13:500 Открытый кубок Пскова по армспорту «Молодежный» пройдет 7 апреля 14.03.2018, 13:411 Комитет Псковской области по имущественным отношениям отсудил более 400 тысяч рублей у «Автомобилиста» 14.03.2018, 13:314 Ведущие специалисты онкоцентра им. Н. Н. Петрова обследуют 120 псковских женщин
14.03.2018, 13:3022 Медведев говорит, что российская экономика преодолела кризис 14.03.2018, 13:2613 Президент Владимир Путин узнал об истории с захоронением погибших псковских десантников не из докладов подчиненных, а из эфира радиостанции «Эхо Москвы» 14.03.2018, 13:170 В Псковской области разработан план по освещению региональных автодорог 14.03.2018, 12:520 Полистовский заповедник проводит уроки «Особо охраняемые природные территории» в школах Псковской области
14.03.2018, 12:500 МФЦ в городе Острове переехал в новое здание 14.03.2018, 12:460 В здании районного дома культуры в Красногородске тушили условный пожар 14.03.2018, 12:390 Похитителей цветного металла будут судить в Кунье 14.03.2018, 12:330 Угон ВАЗа раскрыт полицией в Новоржевском районе
14.03.2018, 12:240 На встречу с онкологами-маммологами из Петербурга приглашает поликлиника №3 жителей Пскова 14.03.2018, 12:120 15 марта - последний день сдачи отчета СЗВ-М, напоминают псковским работодателям 14.03.2018, 12:0923 Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии 14.03.2018, 12:092 Прокуратуре Печорского района в 2017 году удалось предотвратить 381 случай искажения данных статистики о преступлениях и преступниках
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru