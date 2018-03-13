Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Сегодняшний выпуск посвящен завершающему этапу избирательной кампании по выборам президента РФ. Ведут эфир главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко и директор медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

Если вам есть, что сказать по теме программы, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.