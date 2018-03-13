Политика

Ксения Собчак и Дмитрий Гудков объявили о создании новой партии - «Партии перемен»

15 марта кандидат в президенты Ксения Собчак и кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков объявили о создании новой политической силы - «Партии перемен». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе штаба Ксении Собчак, она объединит людей с разными политическими взглядами, объединенными демократическими ценностями.

«Партия станет центром объединения демократических сил, без которого невозможна борьба за наше с вами будущее», - отметили в штабе К. Собчак.

«Партия перемен» будет создана на базе «Гражданской инициативы» и при активном участии руководителя партии Андрея Нечаева. Собчак и Гудков станут ее сопредседателями.

«Новая политическая сила будет бороться не за проценты на выборах, а за реальную власть. Нас ждет новый этап политической борьбы - на осенних выборах мэра Москвы, предстоящих выборах в Госдуму и выборах президента в 2024 году. Будущее нашей страны, где соблюдают права человека, торжествует закон, и которую уважают соседи, мы начнем строить уже сейчас», - подчеркнули в штабе Ксении Собчак.